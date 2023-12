Stop al Salario minimo 9 euro | passa la Delega al governo

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Al grido di “vergogna vergogna” è arrivato il via libera della Camera allaal, chepa la legge sulproposta dall’opposizione. I voti a favore sono stati 153, 118 i contrari e 3 astenuti. Il testo è ora atteso al Senato per l’approvazione definitiva. La bagarre parlamentare era iniziata il 5 dicembre, in una seduta di fuoco, con il centrosinistra unito che ha ritirato le proprie firme dalla proposta, che ormai non ha più nulla a che fare con quella originaria di 9lordi l’ora per legge. Il leader dei 5 stelle Giuseppe Conte si è spinto oltre, fino a strappare il testo della nuova proposta in Aula.Il dibattito politico sull’introduzione in Italia delsi è animato negli ultimi mesi a ...