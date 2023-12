Stipendio dicembre docenti e ATA | da domani 7 dicembre su NoiPA dovrebbe essere consultabile la rata

Altre News in Rete:

Stipendio insegnanti dicembre 2023, pagamento in anticipo: le date

Il pagamento dellodegli insegnanti di2023 arriva in anticipo rispetto al calendario ordinario che va da gennaio a novembre. Lodi, tuttavia, non arriverà negli stessi giorni per tutti i docenti, ma dovrebbe esservi una differenza tra chi è di ruolo e chi ha un contratto di supplenza e anche in base al grado ...

Statali, stipendio dicembre e tredicesima (con aumento una tantum): le date di pagamento secondo Noipa ilmessaggero.it

Stipendio dicembre docenti e ATA, da domani su NoiPA dovrebbe essere consultabile la rata Orizzonte Scuola

Infermieri, non più eroi: stipendi da 1.400 euro, turni doppi e rischio aggressione

Parla Nicola Lunetti, infermiere da 35 anni nell'azienda ospedaliera di Pisa e segretario toscano del sindacato Nursing Up ...

Salario minimo: Gelmini, 'da maggioranza grave errore'

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - “Disoccupazione, stipendi bassi, precarietà, caporalato, ritardo nell’ingresso dei giovani e delle donne nel mercato del lavoro, disparità salariale a parità di impiego. Men ...