Stipendi docenti e Ata | in arrivo la tredicesima | quale potrebbe essere il giorno utile

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Dicembre è un mese cruciale per lavoratori e pensionati, marcato dall'erogazione dellamensilità, un bonus annuale fondamentale. La prestazione rappresenta un sostegno economico significativo, soprattutto in vista delle festività natalizie. L'articolo .

Altre News in Rete:

Una classifica inchioda la scuola italiana per i suoi difetti, che non sono la matematica per le ragazze

in classe si rivolgono agli studenti, senza differenza alcuna, e le classi sono ... certo il tema è educativo " a casa " e lavorativo " pere tutele. La questione intellettuale però ...

Statali, stipendio dicembre e tredicesima (con aumento una tantum): le date di pagamento secondo Noipa ilmattino.it

Stipendi docenti e ATA, dalla tredicesima agli arretrati: tutti gli ultimi aggiornamenti con le cifre. QUESTION TIME con Sciandrone (Uil Scuola Rua) [VIDEO] Orizzonte Scuola

Statali, stipendio dicembre e tredicesima (con aumento una tantum): le date di pagamento secondo Noipa

Statali, in arrivo lo stipendio di dicembre e la tredicesima. Il servizio apposito di Noipa, sul quale è possibile consultare il cedolino di dicembre, non è però disponibile ...

Baronissi, al via i lavori alla scuola di Sava. De Luca: combattiamo contro l'autonomia differenziata

«Il progetto ministeriale sulle autonomie scolastiche si tradurrà alla fine in una riduzione del numero delle scuole e anche in una riduzione del personale scolastico docente e non docente ... dare di ...