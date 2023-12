Stellantis | 400 stazioni di ricarica entro la fine del 2024

Leggi su pantareinews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)ha annunciato cheladelinstallerà 400 nuovediveloci per auto elettriche in Europa. L’intento è quello di “ridurre gli ostacoli alla diffusione dei veicoli elettrici e per rafforzare il ruolo del concessionario nella transizione verso una mobilità più sostenibile“. L’implementazione delledirapida saranno co-brandizzate Free2move Charge, un ecosistema a 360° per la gestione dellalanciato a giugno scorso.diLotus super veloci in Europa neldirapida nei concessionari europei, il ...