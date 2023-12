Stasera in TV | da “Io Canto” su Canale 5 a “Il Giorno Più Bello” su Rai 1

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Programmazione TV e Film per Mercoledì 6 Dicembre 2023 Questa sera, mercoledì 6 dicembre 2023, i telespettatori potranno godere di una vasta scelta di programmi televisivi e film trasmessi dai canali Rai e Mediaset. Su5 sarà trasmesso “IoGeneration”, mentre Rai 1 presenterà una nuova puntata della serie “Il Metodo Fenoglio”. La Guida TV per la Serata Ecco una panoramica dei principali programmi e film in onda:Rai 1: “IlPiù” (Film) ore 21.30Rai 2: “Noi Siamo Leggenda” (Fiction) ore 21.20Rai 3: “Chi l’ha Visto?” (Programmi TV) ore 21.20Rete 4: “Fuori dal Coro” (Programmi TV) ore 21.255: “IoGeneration” (Programmi TV) ore 21.20Italia 1: Calcio – Coppa Italia – Fiorentina Vs Parma (Sport) ore 21.20La7: “Nuclear Now” (Serie ...

Altre News in Rete:

Dario Vergassola: "Il lupo di Cappuccetto Rosso, la strega di Biancaneve: anche i cattivi hanno un cuore, e ora ve lo mostro"

Ovvero Malefici , musical per bambini in scena al Carcano, interpretato dal quartetto di performer Muffin. "Oh ma sia chiaro che io non ci sono: non, non ho composto le musiche, non ho ...

Io canto generation: giudici prima puntata stasera in tv Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Io Canto Generation (seconda puntata), si riparte senza due concorrenti: cosa vedremo stasera Libero Magazine

Stasera in tv, cosa vedere Film, serie e programmi in onda oggi mercoledì 6 dicembre su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

Cosa vedere stasera in tv Da «Il giorno più bello», film con Luca e Paolo in onda su Rai 1, a «Io Canto Generation» su Canale 5, i telespettatori ...

Il giorno più bello, la Coppa Italia o Io canto generation La tv del 6 dicembre

Canale5 alle 21.30 proporrà “Io canto generation”, condotto da Gerry Scotti. Italia1 alle 20.45 trasmetterà la partita di calcio tra Fiorentina e Parma, valida per gli ottavi di Finale di Coppa Italia ...