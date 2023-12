Squalificato dal Giudice Sportivo | salta Juventus-Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Si avvicinama non arrivano buone notizie per uno dei tesserati: è stato, niente big match per lui. Altro giro altra corsa. Dopo le tre gare delicate contro Atalanta, Real Madrid e Inter, ilè chiamato a un altro big match in vista della prossima giornata di Serie A: venerdì 8 dicembre gli azzurri saranno ospiti dellaall’Allianz Stadium di Torino. Una partita importantissima per entrambe le squadre ma che per ildiventa quasi fondamentale in ottica classifica: un’altra sconfitta rischierebbe di far scivolare gli azzurri fuori dalla zona Europa. Per questo motivo, mister Mazzarri dovrà affidarsi ai migliori uomini a disposizione, senza poter fare troppi calcoli in vista del match dentro o fuori di Champions League contro il Braga di ...