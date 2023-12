Sputo in faccia? Voi i lama della politica | Rizzetto manda in tilt Pd e M5S

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Impossibile continuare e fermi tutti. Il salario minimo spacca Montecitorio e tra le forze di maggioranza e opposizione volano parole grosse, prima di una necessaria e fisiologica sospensioneseduta. Camera dei deputati, voto finale sulla legge delega al governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva. Ecco la baruffa. E le premesse c'erano tutte, con Elly Schlein e Giuseppe Conte che nei giorni scorsi avevano annunciato il ritiropropria firma dal disegno di legge e il leader del Movimento 5 Stelle che si era pure lanciato nello stralcio plateale del testo del provvedimento in aula. Bagarre puntualmente scoppiata dopo i nuovi attacchisegretaria del Partito Democratico contro il governo. Durissima e istantanea la reazione di Walter, presidente ...

