Spotify | arrivano cattive notizie | l’annuncio è definitivo

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) È la piattaforma di streaming più utilizzata al mondo per l’ascolto di musica e di podcast:fa registrare numeri importanti in termini economici, ma ciò non basta per evitare una cattiva notizia.è senza dubbio la piattaforma di streaming musicale più di successo al mondo. Nel corso degli anni, il colosso di riproduzione di musica e podcast online ha raggiunto vette di notorietà non indifferente, giocandosela alla pari e, talvolta, dando spallate alla concorrenza. Tutto lascia pensare che il presente e, soprattutto, il futuro di casasia destinato a essere tutto rose e fiori, e la conferma arriva dagli ultimi dati in merito ai conti in questo 2023, altro grande anno ricco di soddisfazioni., infatti, aveva registrato dati positivi nell’ultimo trimestre una crescita dei ricavi e dei ...