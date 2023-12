Sport in tv oggi mercoledì 6 dicembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)ci aspetta una giornata ricca di. Grande spettacolo con gli Europei di nuoto in vasca corta. Ampio spazio alla Champions League di volley femminile con gli impegni di Scandicci e Milano. Brescia e Pro Recco saranno protagoniste nella Champions League di pallanuoto, la Virtus Bologna incrocerà Barcellona nell’Eurolega di basket. Da non perdere le qualificazioni dello skicross a Val Thorens e la prova cronometrata della discesa libera femminile a St. Moritz, senza dimenticarsi della grande abbuffata di calcio. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, tutti glidegliivi in, il ...