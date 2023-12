“Sponsor ottenuti tramite fatture false” | la guardia di finanza nella sede dell’Hellas Verona

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Perquisizioni: mercoledì mattina ladisi è presentata negli uffici del club che milita in Serie A. La società è coinvolta nell’inchiesta ribattezzata Operazione Cyrano, che riguardaizzazioni ottenute medianteemesse da una società “cartiera”. L’indagine è diretta dalla Procura di Reggio Emilia e condotta dadie polizia di Stato. Ci sono già 26 persone indagate a vario titolo, di cui 22 interessati anche da perquisizioni e sequestri in varie regioni del nord e centro Italia. Stando a quanto accertato dagli inquirenti, si tratta di una presunta maxi frode fiscale da dieci milioni di euro. L'articolo proviene da Il ...

