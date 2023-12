Sponsor con false fatture per 10 mln Perquisita la sede del Verona | il patron Setti tra i 26 indagati

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) C'è anche ilnonché presidente dell’Hellas, Mauriziotra i 26dell’operazione Cyrano, l’inchiesta condotta dalla Procura di Reggio Emilia sulla presunta maxi frode fiscale da 10 milioni tra pubblicità eizzazioni tramite- emesse da una 'cartiera' cona Modena (ma fisicamente inesistente) - e iscritte a bilancio per abbattere i costi....

Altre News in Rete:

Hellas Verona, perquisita la sede: indagine su sponsor con fatture false

Commenta per primo La Guardia di Finanza in queste ore sta effettuando perquisizioni nella sede dell' Hellas Verona , una delle società coinvolte in un'indagine su sponsorizzazioni ottenute mediante ...

Sponsor con false fatture, perquisita sede del Verona Agenzia ANSA

Sponsor con false fatture, perquisita la sede dell’Hellas Verona La Stampa

Sponsor ottenuti con false fatture, perquisizioni della Finanza nella sede dell'Hellas Verona. Indagato anche il presidente Setti

VERONA - La guardia di finanza questa mattina, 6 dicembre, ha effettuato perquisizioni nella sede dell'Hellas Verona, club che milita nella Serie A di calcio, una delle società coinvolte in ...

Hellas Verona, sponsor con false fatture: blitz della guardia di finanza in sede. Indagato anche il patron Maurizio Setti

La guardia di finanza in queste ore sta effettuando perquisizioni nella sede dell'Hellas Verona, club che milita nella Serie A di calcio, una delle società coinvolte in un'indagine ...