Spider-Man 4 | Drew Goddard è la prima scelta di Marvel e Sony se Jon Watts non tornerà

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Il regista di Quella casa nel bosco sarebbe in pole per la regia del nuovo-Man con Tom Holland. Mentre iStudios devono affrontare il flop di Thes, lasta cominciando a muoversi sul fronte-Man, conche sarebbe ladello studio per il quarto capitolo con Tom Holland, qualora Jonnon dovesse tornare alla regia. Stimato sceneggiatore e regista,ha diretto due pellicole cult come Quella casa nel bosco e 7 sconosciuti a El Royale, e scritto anche gli script di Cloverfield e Sopravvissuto - The Martian. Tom Holland su-Man 4: "Dovrà valerne la pena" Alla fine del mese scorso, Tom Holland ha dichiarato a Collider di ...

Altre News in Rete:

Marvel What If 2, nuovi dettagli sull'episodio ispirato a 1602 di Neil Gaiman

Ambientata nel 1602, la storia si svolge in un Universo Marvel alternativo dove personaggi come Nick Fury, Doctor Strange eco - esistono in un mondo di magia, intrighi e macchinazioni ...

Spider-Man, Rek-Rap e il ritorno del Maggia Fumettologica

Spider-Man: No Way Home, svelato il cameo cancellato di un membro dei Sinistri Sei Everyeye Cinema

Marvel What If 2, nuovi dettagli sull'episodio ispirato a 1602 di Neil Gaiman

Abbiamo qualche dettaglio in più sull'episodio della seconda stagione di What If che avrà come scenario Marvel 1602 di Neil Gaiman.

Spider-Man Noir, la serie Prime Video imbarca lo showrunner di The Punisher

La serie live-action di Prime Video Spider-Man Noir avrà come co-showrunner Steve Lightfoot, a sua volta showrunner di The Punisher, la serie Netflix del 2017.