Specchio delle mie brame Anche i topi riconoscono la loro immagine riflessa 

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) AGI - Per decenni, gli scienziati hanno utilizzato una pietra miliare psicologica chiamata "Test dello" per valutare la capacità di un animale di riconoscere visivamente se stesso. Ora il test ha un nuovo laureato: il topo! Secondo un nuovo studio appena pubblicato sulla rivista specializzata Neuron, la capacità deidi riconoscere il proprio riflesso deriva da un sottogruppo di neuroni. Gli scienziati del Centro Medico dell'Università del Texas del Sudovest, in particolare, hanno osservato che icon pelliccia nera, quando marcati con un punto di inchiostro bianco sulla fronte, trascorrono più tempo a pulire la testa di fronte allo, presumibilmente cercando di rimuovere la macchia di inchiostro. Tuttavia, questa "auto-consapevolezza" è stata osservata solo neiabituati ...