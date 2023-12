(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Stando a quanto emerso gli spari sarebbero stati avvertiti in due punti distinti del: nella Frank and Estella Hall e nella sede della Student Union. La strage di LasLaè ...

Altre News in Rete:

Sparatoria in un campus a Las Vegas, morto l'uomo che ha aperto il fuoco

Stando a quanto emerso gli spari sarebbero stati avvertiti in due punti distinti del: nella Frank and Estella Hall e nella sede della Student Union. La strage di Las Vegas Laè avvenuta non lontano dal luogo della strage di Las Vegas, dove nel 2017 un uomo aprì il ...

Sparatoria in un campus a Las Vegas, morto l'uomo che ha aperto il fuoco TGCOM

Sparatoria nel campus dell'Università del Nevada, a Las Vegas: diverse vittime, morto l'attentatore ilmessaggero.it

Usa: sparatoria all'Università del Nevada, vittime

Washington, 6 dic. (Adnkronos) - La polizia di Las Vegas è intervenuta presso l'Università del Nevada dopo aver ricevuto un allarme per una sparatoria. L'ateneo ha pubblicato su X segnalazioni di spar ...

Sparatoria in un campus a Las Vegas, morto il presunto attentatore

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...