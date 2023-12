(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Gli investigatori spagnoli, al momento, a quanto pare non hanno una pista privilegiata, e tutte le piste restano aperte. Leggi Anche, un italiano arrestato per l'omicidio della compagna: era ...

Altre News in Rete:

Spagna, 36enne italiana scomparsa da 11 giorni: si mobilita l'Interpol

Leggi Anche, un italiano arrestato per l'omicidio della compagna: era sparita anche la sua ex Leggi Anche Italiano arrestato inper l'omicidio della compagna, spunta un cadavere in un ...

Spagna, 36enne italiana scomparsa da 11 giorni: si mobilita l'Interpol TGCOM

Il giallo di Roberta Cortesi, scomparsa in Spagna: l'ombra del delitto ilGiornale.it

Chi è Roberta Cortesi, scomparsa da giorni a Malaga dopo aver conosciuto un uomo. La famiglia: “Temiamo il peggio”

Da dieci giorni non si hanno notizie di Roberta Cortesi, la 36enne originaria di Osio Sotto ... Da due anni vive a Malaga, in Spagna, ma ogni due mesi torna a casa dai genitori, con cui si tiene in ...

Roberta Cortesi scomparsa da 10 giorni in Spagna, l’allarme dei familiari: “È in pericolo, temiamo il peggio”

La 36enne di Bergamo non dà notizie dal 25 novembre, il suo telefono è muto: per la sorella “non si è allontanata volontariamente” ...