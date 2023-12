Sottrae un telefono e viene processato | poi esce dal tribunale e ruba un giubbotto

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Pubblicato il 6 Dicembre, 2023 Come dice il proverbio il lupo perde il pelo ma non il vizio e così un 26enne di origine marocchina, con residenza a Catanzaro, è stato sorpreso are prima in un bar di Udine e poi in un negozio della città friulana nel giro di poche ore. Il doppio furto nel giro di poche ore Il primo furto del 26enne risale a martedì 28 novembre, quando è stato sorpreso mentreva un telefonino ad un cliente in un bar. Subito però è stato bloccato e mercoledì 29 novembre si è poi presentato davanti al giudice che, dopo aver convalidato l’arresto, ne ha disposto la liberazione. Il 26enne però evidentemente non aveva capito la lezione e così, solo poche ore dopo la liberazione, ha ben pensato di entrare in un negozio di via Mercatovecchio dove ha indossato une se n’è uscito candidamente senza ...