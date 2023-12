“Sono io” La svolta nelle indagini sul pirata della strada della Cassia

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Si è costituito ilche ha investito e ucciso Arturo Ferettini ieri in via, a Roma, all'incrocio di via isola Farnese. L'uomo, 56 anni, si trovava sulle strisce quando è stato travolto intorno alle 6.30 di mattina ed è morto sul colpo. L'indagato ha circa 60 anni e si è presentato insieme al suo avvocato alla caserma dei carabinieriStazione di Roma. A indagare sul casoi carabinieri. Ora sarà sottoposto alle verifiche investigative ed è stato denunciato per omicidiole. Gli uomini dell'arma hanno sequestrato il suo Fiat Doblò.