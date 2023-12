Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis | il lieto annuncio sul loro Natale

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Personaggi tv.ha fatto unsu lei e l’ex maritoin merito al. La coppia ha messo fine al proprio matrimonio, ma il rapporto tra i due ex coniugi è sempre rimasto molto saldo.Leggi anche: Antonella Clerici, le strazianti parole dopo il funerale di Giulia Cecchettin Leggi anche: Costantino Vitagliano, malattia rara: il sintomo che ha fatto scattare il campanello d’allarmee l’sulcon, ex opinionista del “Grande Fratello”, ha da poco fatto unsul suo ex marito ...