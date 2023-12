Sonia Bruganelli e il Natale Post-Separazione | Progetti Futuri e Sentimenti Familiari

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)ha recentemente condiviso, in un’intervista con il settimanale “Chi”, le sue riflessioni sulla vitada Paolo Bonolis. Nonostante la fine del loro matrimonio, la coppia mantiene un forte legame familiare, specialmente durante le festività natalizie. Il Calore delle Feste Natalizieracconta di come trascorrerà il periodo delle festività circondata dall’affetto dei figli e dal supporto familiare, enfatizzando la sensazione di sicurezza e amore che prova in famiglia. Mi reputo fortunata, Silvia è la nostra luce, l nostra gioia, Adele sogna di recitare e la vedo crescere ogni giorno, diventare anche un poco mia complice in famiglia. Poi c’è Davide che si è fidanzato, gioca a calcio vicino a Milano e ha trovato un suo equilibrio. Ho conosciuto anche la sua fidanzata e ...