Sondaggi GF 6 Dicembre | chi esce

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione GF,del 62023: cambia nuovamente tutto! Ecco quale concorrente non farà più parte del reality show di Alfonso SignoriniGF DEL 62023: LE PERCENTUALI AGGIORNATE- A tre giorni dalla chiusura del televoto, cambia nuovamente il possibile verdetto: scopriamo insieme chi fra Anita Olivieri, Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Sara Ricci lascerà definitivamente il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, dicendo addio ai compagni d’avventura e a tutte le emozioni che stanno vivendo durante questi tribolati ...