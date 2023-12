Softlab | lavoratori ancora in strada | “Esasperati e impauriti” | cassa integrazione scade il 31 12

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Caserta. Con lainnza a fine anno e un 2024 al momento molto fosco, idella sede casertana di, azienda di informatica presente in tutta Italia, sono tornati incon un corteo – l’ennesimo negli ultimi mesi – per tenere alta l’attenzione sulla vertenza. Il rischio dietro l’angolo è quello del licenziamento, una volta che la Cig scadrà il 31 dicembre e nel caso in cui non dovesse essere prorogata. La contingenza attuale sono invece gli arretrati dovuti dall’azienda ai circa 230della sede di Maddaloni (in tutta Italia laha circa 700 dipendenti); di questi, una piccola parte – una trentina – che nei mesi scorsi ha lavorato, attende da luglio gli stipendi, mentre gli altri 200, che hanno ...