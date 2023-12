Altre News in Rete:

Smalling, il paziente inglese: no all'operazione, torna tra altri due mesi

Per questo, se continuerà così, il rientro dipotrebbe slittare da gennaio a febbraio inoltrato . In tutto, quindi, quasi sei mesi di assenza dai ...

Smalling, il paziente inglese: no all'operazione, torna tra altri due mesi Corriere dello Sport

Smalling, il paziente inglese. Quando rientra Mou nervoso La Gazzetta dello Sport

Smalling, il paziente inglese: no all'operazione, torna tra altri due mesi

Smalling, ad ora, non ha avuto e non ha intenzione di operarsi. A 34 anni e con i tendini così in difficoltà un'operazione rischierebbe di compromettere il finale di carriera. Non che ora le cose ...