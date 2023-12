Sinner | l’obiettivo per il 2024 è uno Slam Il primo titolo sui book si gioca a 2 | 50 di quota

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Janniknelpunta a uno, dopo un finale di 2023 memorabile, non può che essere quello di diventare competitivo ai massimi livelli nei 4 tornei più importanti della stagione. E anche imakers non possono che accodarsi. L’altoatesino cercherà l’assalto al, e su Goldbet la conquista di un Major per l’azzurro entro l’anno sia 2,50. Per guardare un po’ più al futuro, su Sisal la conquista di tutti e quattro gliin un anno solare tra ile il 2026, per Jannik, sia 33. Per avere un termine di paragone, per Alcaraz lasale a 40, mentre Djokovic sialla stessa ...