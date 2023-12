Si filma a 270 km h e posta il video | la polizia lo becca

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Un guidatore è finito nei guai dopo averto se stesso alla guida a una velocità incredibile di 270 km/h su un tratto dell’autostrada A18 in Sicilia, dove il limite di velocità era di 80 km/h. Ilè stato successivamente condiviso su TikTok, suscitando indignazione e preoccupazione per la sicurezza stradale. Il protagonista di questa pericolosa avventura è un uomo di 40 anni di Avola, che, con uno smartphone in mano, si èto mentre schizzava lungo l’autostrada tra Siracusa e Avola. Nel, il conducente si vanta di “potere anche andare oltre” e ride al volante, mentre il tachimetro della sua auto indica incredibili 270 km/h.Leggi anche: Casalpalocco, giudizio immediato per Matteo Di Pietro Ildi TikTok che lo incastra Nonostante l’avvertimento automatico di TikTok che ...