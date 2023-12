Si ferma la depurazione | si rischia un disastro ambientale

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiOra lasidavvero. I capi impianti e i responsabili dellahanno comunicato che in seguito allo stato di agitazione degli operai e di conseguenza con la chiusura degli impianti potrebbero esserci, una volta saturata la capacità di accumulo dei reflui, sversamenti con grave impatto e danno. Negli impianti inoltre vengono coinvogliati anche i reflui civili. Oggi i lavoratori hannoto ladopo l’assemblea di ieri. Chiedono gli stipendi arretrati da tempo promessi dalla dirigenza dell’Asidep e l’affidamento del servizio diad Irpiniambiente. A Nusco questa mattina era già tutto fermo. Nei prossimi giorni la protesta continuerà in altri impianti. I danni per l’ambiente e per ...