Si combatte nella Striscia di Gaza | ecco il video dei soldati israeliani in azione

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) L'esercito israeliano ha pubblicato mercoledì unche mostra le sue truppe in combattimento contro i militanti di Hamasdi. L'IDF in precedenza ha fatto sapere di aver circondano la città di Khan Younis, la seconda più grande dell'enclave. La crescente offensiva aerea e terrestre di Israele nel sud diha provocato lo sfollamento di decine di migliaia di palestinesi. E peggiorano le condizioni umanitarie della: i combattimenti impediscono la distribuzione di cibo, acqua e medicine al di fuori di una piccola zona del sud di. Nuovi ordini di evacustanno spingendo le persone in aree sempre più piccole.