Settimana corta | smart working | aumenti e premio da 1 000 euro Così si lavora in Lamborghini

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Dopo Luxottica, anchesta per sperimentare lativa di 4 giorni, con un vantaggio aggiuntivo. Nella notte tra il 4 e il 5 dicembre, è stata conclusa l’ipotesi di accordo tra la rappresentanza sindacale (rsu), Fiom, Fim e Automobiliper il contratto integrativo aziendale, dopo un anno di negoziati. I sindacati sottolineano che si è raggiunto un “importante traguardo” con l’intesa, ottenendo lativa più breve. Il testo sarà presentato nei prossimi giorni ai dipendenti dell’azienda e sarà sottoposto a un referendum. Per quanto riguarda i dettagli, si prevede la riduzione dell’orario di lavoro, un aumento del salario annuale, l’assunzione di 500 nuovi dipendenti, un percorso di miglioramento per gli appalti continuativi del sito, il ...