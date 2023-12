Serie C 2023 2024 | Lucchese vittoriosa nel recupero | la Juventus U23 cede al 90?

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Vittoria pesante per la, che neldell’ottava giornata del girone B diha battuto laU23 per 1-0. Una partita che i rossoneri hanno condotto per larghi tratti, sbattendo contro un grande Daffara e la solidità difensiva bianconera. Alla fine ci pensa Andrea Rizzo Pinna, reduce da un grande periodo di forma, a trovare il gol-vittoria al 90?. I toscani di Gorgone si rilanciano nella corsa ai playoff, mentre per laU23 prosegue un campionato davvero difficile nelle retrovie della classifica.: RISULTATI E CLASSIFICHE La cronaca – In avvio di partita parte meglio la, che pur senza creare occasioni concrete appare intraprendente ...