Serie B 2023 2024 | anticipi e posticipi dalla ventesima alla ventottesima giornata

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Glidi: ecco dunque la programmazione così come comunicatostessa Lega Nazionale Professionisti di B. Si tratta delle sfide a partire da venerdì 12 gennaio fino a domenica 3 marzo, ben nove turni che possono stabilire tanto a livello di lotta per la promozione diretta e per la zona playoff. Diretta tv su Sky Sport e Dazn di tutte le partite. 20aVenerdì 12 gennaioore 20.30 CATANZARO – LECCO Sabato 13 gennaioore 14.00 BARI – TERNANA ore 14.00 CITTADELLA – PALERMO ore 14.00 COMO – SPEZIA ore 14.00 MODENA – ...