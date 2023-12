Serie B 2023 - 2024 | anticipi e posticipi dalla 16a alla 28a Giornata diretta tv Sky Sport | DAZN

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) La LegaB ha reso noto il programma gare16a28adellaBKT. Dopo il calendario asimmetrico, laBKTha anche il suo pallone ufficiale, il Kombat™ Ball, disegnato per il settimo anno consecutivo da Kappa®, una partnership rinnovata, testimonianza di un rapporto ormai consolidato. Il pallone presenta nuovamente l’azzurro dell’Italia ed un design che vuole rappresentare la nostra nazione come parte di un insieme di Paesi unitipassione per il gioco più bello del mondo. La sfera risulta altamente all’avanguardia, con linee nuove e la particolarità di 14 pannelli che, ...

Altre News in Rete:

Giulia Cecchettin, esclusiva di Chi l'ha visto: fuori l'audio con la voce di Turetta

... il papiro di laurea è un cartellone celebrativo che raccoglie in forma scritta tutti gli avvenimenti più ridicoli e le disavventure del laureato, le sue frasi celebri e unadi ironici ...

Il torresino Manuel Fischnaller Calciatore del mese AIC Serie C novembre 2023 – Sassari Notizie SassariNotizie.com

Serie A, Inter-Hellas Verona si giocherà sabato 6 gennaio alle 12:30 Inter - News Ufficiali

Pallanuoto: anticipi per la dodicesima giornata, tutto facile per l’RN Savona

Anticipi per la dodicesima giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile. Le compagini in acqua oggi sono quelle che non erano impegnate nelle Coppe Europee. Tutto facile per l'RN Savona ...

A2 - Una sontuosa Luiss Roma espugna il parquet della Elachem Vigevano

Sospinti soprattutto da un Myska in serata di grazia, i laziali hanno tenuto in pugno la partita dall'inizio alla fine nella tana di una Vigevano troppo imprecisa e con i due americani Wideman e Smith ...