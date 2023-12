Serie A | la giornata dell’Epifania | definiti anticipi e posticipi

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) La LegaA ha comunicatoe postici della 19ªche si giocherà tra il 5 e il 7 gennaio 2024. Nel primo match in campo Bologna e Genoa in una partita che si preannuncia interessante. Sabato alle 12.30 in campo la corazzata Inter contro il Verona, poi lo scontro salvezza Frosinone-Lecce. Sabato sera Sassuolo-Fiorentina. Nel lunch match della domenica Empoli-Milan, alle 18:00 Salernitana-Juventus e alla 20:45 Roma-Atalanta. Il programma della 19ª05/01/2024 venerdì ore 20.45 Bologna-Genoa 6/01/2024 sabato ore 12.30 Inter-Verona 6/01/2024 sabato ore 15.00 Frosinone-Monza 6/01/2024 sabato ore 18.00 Lecce-Cagliari 6/01/2024 sabato ore 20.45 Sassuolo-Fiorentina 7/01/2024 domenica 12.30 Empoli-Milan 7/01/2024 domenica 15.00 Torino-Napoli 7/01/2024 domenica 15.00 Udinese-Lazio 7/01/2024 domenica ...