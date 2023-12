Serie A | Di Gregorio | il nuovo grande portiere che sta ‘cucinando’ in Italia

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) 2023-12-05 19:07:46A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Ehè la città natale di grandi portieri. Se si guarda al passato vengono in mente Zoff, Buffon, Pagliuca o Toldo, ma ci sono già portierini nel presente di livello diffuso in tutta Europa (Donnarumma, Vicario…) e altri che brillano nel ‘Calcio’ come Provedel, il giovane Carnesecchi, Meret o il protagonista di questo articolo: Michele Di(Milano, 1997). La sua carriera è quella di unche esce dal nulla da una delle cave più importanti d’(quella dell’Inter) ma che Deve lasciare Milano per trovare spazi e minuti. Prima inC, in due club del Nord come Renate e Novara, e poi nel Pordenone, nel Friuli. Un neopromosso in ...