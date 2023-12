(Di mercoledì 6 dicembre 2023) MILANO - La LegaA ha modificato il programma19ªdel campionato diA che si giocherà tra il 5 e il 7 gennaio 2024. Visto il rinvio delle Finali di Supercoppa in programma ...

Altre News in Rete:

Serie A, cambiano orari e date della 19ª giornata: quando giocano Roma, Lazio e Napoli

MILANO - La LegaA ha modificato il programma della 19ª giornata del campionato diA che si giocherà tra il 5 e il 7 gennaio 2024. Visto il rinvio delle Finali di Supercoppa in programma in Arabia Saudita, scenderanno in campo tutte le squadre . Il 5 gennaio Bologna - Genoa (...

Serie A, 19ª Giornata: cambiano date e orari delle partite in calendario Goal.com

Serie A, cambiano orari e date della 19ª giornata: quando giocano Roma, Lazio e Napoli Corriere dello Sport

Lega Serie A cambia l’orario di Roma-Atalanta, ecco quando giocheranno i giallorossi

Dopo il rinvio della Supercoppa Italiana, è stata comunicata la nuova programmazione dell’ultima giornata di andata ...

Serie B, Buscaglia: “Al Palermo serve una scintilla. Corini Se perde a Parma…”

Il noto giornalista sul campionato di Serie B: "È inequivocabile che Parma e Venezia abbiano i numeri per andare in A".