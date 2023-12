Senza fissa dimora | rifiuta di essere aiutato | il caso

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEnnesimo spiacevole episodio al Comune di Atripalda dove, questo pomeriggio, un uomogià noto anche alle Forze dell’Ordine, ha fato in escandescenze provocando non poco allarme tra le persone che in quel momento si trovavano per strada. Immediato l’intervento di una pattuglia e di un’ambulanza del 118 che ha soccorso l’uomo che in paese è molto noto per la condizione di disagio che vive. Non anelle scorse ore è stato proprio il Comune di Atripalda con il sindaco Paolo Spagnuolo a voler far chiarezza sulla spiacevole vicenda: “In riferimento alle sollecitazioni di numerosi cittadini circa la grave situazione personale in cui versa un cittadino, si informa che l’Amministrazione comunale ha attuato ...