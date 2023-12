“Sei clamorosa” | “Parliamone” | i complimenti di Adani | Paola Ferrari gradisce | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Lelesono diventati protagonisti di unche, in poco tempo, ha fatto il giro dei social e ha scatenato il gossip dei follower di entrambi. In una serata elegante passata sulle terrazze di Roma,ha postato alcunidocumentando l’evento, uno dei quali proprio converso la quale ha rivolto diversi. Lelee i“Ma che piacere per me trovare questa persona qui:, ma che bello trovarti qui! Ma sei sempre in forma. Sei…!“, affermainquadrando al suo fianco. La ...