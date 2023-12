Segre nel palco d' onore | sarei felice La Russa | la verità sulla Prima alla Scala

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) "Ho citato il sindaco di Milano dicendo che spetta a lui, ma chese la senatrice a vita Lilianadomani, dove non potrà essere presente il presidente della Repubblica, sia presente neld'dellaanche per ribadire la nostra solidarietà e la speranza di pace in meritovicende mediorientali. Naturalmente la decisione spettasignorae l'invito formale al sindaco, ma credo che questo sia in itinere. Nee orgoglioso allo stesso tempo". Le parole di Ignazio Lariguardopolemica per i posti da occupare in occasione delladel Don Carlo.