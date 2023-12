Sedicesima giornata Serie B 2023 2024 | le designazioni arbitrali

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per lain programma tra sabato 9 e domenica 10 dicembre: GLI ARBITRI ASCOLI-SPEZIA: sabato 09/12 h. 14.00 Arbitro: Marchetti Assistenti: Moro-Miniutti Iv uomo: Zago Var: Maggioni Avar: Zufferli BARI-SUDTIROL: sabato 09/12 h. 14.00 Arbitro: Cosso Assistenti: Zingarelli-Ricciardi Iv uomo: Pezzopane Var: Gariglio Avar: Muto CATANZARO-PISA: sabato 09/12 h. 16.15 Arbitro: Ghersini Assistenti: Raspollini-Yoshigawa Iv uomo: Renzi Var: Nasca ...

Altre News in Rete:

Catanzaro - Pisa sarà diretta da Davide Ghersini di Genova. Un assistente è di Livorno

Il Responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha ufficializzato le designazioni arbitrali relative alladel Campionato Serie BKT. Questi i designati per la gara Catanzaro - Pisa, in programma sabato 9 dicembre (ore 16.15) all'Arena Garibaldi Stadio "Romeo Anconetani". Arbitro . ...

FOCUS TC - Serie C, 16^ giornata: la Top 11 del Girone B Tutto C

Serie D girone I, tutti i risultati della sedicesima giornata: crollano Gioiese e San Luca, sorriso Locri ReggioToday

Doppietta tedesca nella giornata finale della tappa di CE di Bob a Lillehammer

Doppietta tedesca nell’ultima giornata della tappa di Coppa Europa di bob a Lillehammer (Norvegia) che si è conclusa mercoledì 6 dicembre con i successi di Maureen Zimmer / Cynthia Kwofie nel bob a 2 ...

Serie B, designazioni 16ª giornata: ecco chi arbitra Parma-Palermo. Al VAR Abbattista

I nominativi degli Arbitri, Assistenti, IV Ufficiale, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno la gara in programma domenica tra Parma e Palermo.