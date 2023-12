Sebastian Kalemba di CD Projekt RED | «Non solo solo giochi»

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) C’è tanta «carne al fuoco» in casa CDRED, per usare le parole del VP. L’ultima in ordine cronologico riguarda l’Update 2.1 di Cyberpunk 2077, ma va detto che l’azienda di gaming è sempre stata una pioniera nell’approccio multimediale. Lo dimostra, ad esempio, il recente podcast – AnsweRED Podcast – in cui proprio, insieme a Pawe? Burza, intervista esperti e sviluppatori del settore. E ancora libri di ricette, serie animate, fumetti: il mondo di CDRED è un universo espanso dalle potenzialità infinite. Quando incontriamoalla Milan Games Week & Cartoomics la prima cosa che gli chiediamo riguarda proprio il podcast, da poco annunciato. «Il podcast è una cosa nuova. – ci risponde – Lo abbiamo pianificato e sviluppato per sette ...

