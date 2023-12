Scorzette di arancia al cioccolato | buonissime | le regalo a Natale!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Ledialfanno gola fine pasto, soprattutto ora che è quasi Natale. Ci si intrattiene a tavola a lungo, tra chiacchiere e giochi di società che rallegrano le giornate di festa e anche se ci sentiamo scoppiare dalla quantità di cibo ingerita, non riusciamo a rinunciare a un dolcetto goloso. Con la scusa che si tratta di frutta, in fondo, ci possiamo perdonare uno stravizio come questo! Sono una delizia tanto da rappresentare anche un’ideaoriginale e pensata. Per gli amici più cari, preparo delle scatole di latta con tanto di fiocchetto rosso da consegnare la Vigilia, nella certezza che l’indomani mi penseranno e mi sentiranno vicina con tutto il mio affetto, quando li condivideranno in famiglia. Certo non sono una pasticcera, per cui lenon sono ...