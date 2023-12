Scomparsa a Malaga | la sorella di Roberta è disperata | “Temiamo le sia successo qualcosa”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Osio Sotto. “Più passano i giorni e più cresce il timore che le sia”. Non si dà pace Alessandra,diCortesi,dal 25 novembre. L’ultima traccia della 36enne di Osio Sotto è una chiamata alla mamma Eliana Pedruzzi effettuata proprio sabato 25 novembre alle 12.20, poco prima di iniziare il turno nel ristorante dove da un paio di settimane lavorava come cameriera, nel centro della città andalusa. Aveva detto alla madre che si sarebbero risentire in serata, ma così non è stato e da quel giorno il suo cellulare risulta spento. Ci sarebbero poi una serie di stranezze nella vicenda, evidenziate dall’avvocato Luca Gambirasio che segue la famiglia. Come la chiamata, lunedì 27 novembre, di una misteriosa donna al locale dove era stata ...