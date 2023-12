Scippa il portafoglio a un uomo | lo svuota e poi finge di averlo ritrovato | 24enne in manette

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Fiorano al Serio. Avrebbe commesso una serie di furti in alcuni negozi della Val Seriana, scoperto dalle immagini della video sorveglianza, è stato rintracciato dai carabinieri e arrestato. Lesono scattate nella serata del 2 dicembre quando i carabinieri della stazione di Fiorano al Serio, in applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal Tribunale di Bergamo, hanno raggiunto e arrestato unitaliano, nato ad Alzano Lombardo, con precedenti specifici e disoccupato. Il giovane è responsabile, secondo gli inquirenti, di aver commesso alcuni furti ai danni di esercizi commerciali di Fiorano al Serio il 31 maggio e a Vertova il 9 luglio, oltre al 4 maggio ad Albino, in questa occasione ai danni di unitaliano alla Stazione delle Tramvie Elettriche Bergamasche. Nello specifico ...