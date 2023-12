Sciopero dei medici | per il ministro Schillaci non sono “mai soddisfatti” Il depotenziamento della sanità pubblica? “Ideologia pura”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Lodi martedì 5 dicembre del personale sanitario ha raggiunto fino all’85 % di adesione, ma secondo ilSalute Orazioil problema“mai“. “Chiedono più fondi e li abbiamo aumentati, stipendi più alti e i rinnovi contrattuali prevedono consistenti aumenti in busta paga”, sostiene in un’intervista al Corrieresera. Quanto ai tagli alle pensioni, “abbiamo concordato colGiorgetti che siano salvaguardatie infermieri dipendenti che vanno in pensione col trattamento di vecchiaia e quelli che hanno maturato requisiti per l’assegno di anzianità entro l’entrata in vigorelegge di Bilancio 2024”. “Mi indichi una sola volta in ...