Scintille al Grande Fratello | Beatrice Luzzi Asfalta Massimiliano Varrese!

Leggi su gossipnews.tv

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)Varrese ancora contro. La pace tra i due gieffini sembra già un lontano ricordo, visto che si sono scontrati duramente dopo l’ultima diretta del. Alcune affermazioni dell’attore non sono andate giù ache non ci ha pensato due volte a dargli dell’ignorante. Insomma, nella casa di Cinecittà il clima è tutt’altro che sereno. Ecco i dettagli su ciò che è accaduto in queste ultime ore! Il voltafaccia di: è scontro conVarrese continua a far discutere, soprattutto dopo l’ennesimo voltafaccia nei confronti di. Nel corso dell’ultima diretta infatti, l’attore si è scagliato ancora una volta contro la ...