Sci alpino | Cdm donne Miglior crono Ager in 1prova discesa St Moritz

L'austriaca precede Stuhec e Ortlieb, Delago settima e Goggia nona SANKT MORITZ (SVIZZERA) - E' Christina Ager a far registrare il miglior tempo nella prima prova della discesa di Sankt Moritz, primo ...

Prima prova di discesa libera in quel di St. Moritz, in Svizzera, dove finalmente dovrebbe andare in scena un weekend dedicato alle discipline veloci per la Coppa del Mondo di sci alpino al femminile.