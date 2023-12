Scherma | i convocati dell’Italia per le gare del weekend | 72 azzurri in pedana | coinvolte tutte le specialità

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Si preannuncia uninfuocato per lainternazionale, conle armi protagoniste nei rispettivi circuiti maggiori per un appuntamento cruciale in ottica ranking di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi 2024. La sciabola sarà di scena in Francia dal 7 al 9 dicembre per il Grand Prix di Orleans, in cui verranno disputate solamente leindividuali. Le altreaffronteranno invece anche la prova a squadre, con in palio punti fondamentali per le Olimpiadi. Spadiste e spadisti saranno impegnati in Coppa del Mondo a Vancouver dal 7 al 10 dicembre, mentre il fioretto si sdoppia con le donne in gara a Novi Sad (Serbia) e gli uomini a Tokoname (Giappone) dall’8 al 10 dicembre. Da segnalare in particolare il ritorno di Tommaso Marini, campione iridato in carica di ...