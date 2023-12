Scherma | assordante ruggito svizzero Il prepotente avvio elvetico nella spada avrà un seguito a Vancouver?

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Il secondo appuntamento della stagione dellaandrà in scena questa settimana. Se si ragiona in un’ottica ad ampio respiro, i riflettori devono giocoforza essere puntati sulla. Non solo per l’incredibile coincidenza verificatasi a Legnano nel settore femminile, bensì perché l’Èpée ha regalato un fortissimo tema d’interesse in vista della tappa di. Si parla dell’eclatante partenza della Svizzera. In ambito maschile l’evento di Berna si è risolto in un’autentica apoteosi rossocrociata. La vittoria è stata appannaggio da Lucas Malcotti, il quale ha superato in finale Alexis Bayard. Un trionfo atteso quasi sei anni, ovvero dall’ultimo hurrà della carriera dell’eterno incompiuto Max Heinzer. L’oggi trentaseienne nativo di Lucerna (ma formatosi a Basilea) fu peraltro protagonista dell’ultima finale tutta elvetica, ...