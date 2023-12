Scarnecchia | la vecchia gloria e il giovane cardiologo | “Tempismo lo ha salvato dall’infarto”

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) (Adnkronos) – Sono le 23 del 3 dicembre quando a casa di Giuseppe Verolino,interventista in forze all’ospedale Auxologico San Luca di Milano, squilla il telefono. Quel giorno è in pronta disponibilità e sta guardando una serie tv con la moglie Giulia. Dalla struttura sanitaria lo avvisano che c’è una persona di 65 anni con “caratteristiche cliniche ed elettrocardiogramma” che suggeriscono “un infarto miocardico” in corso. A raccontare il resto della storia via social sarà lo stesso paziente, passata la paura del momento. “Mi hanno fatto un intervento al cuore e mi hannola vita. Mi hanno preso un po’ per i capelli”, dirà in un video Robertodel calcio, oggi chef,da due giovani medici. “E dal ...