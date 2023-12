(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Succede di dover seguire gli avvenimenti con uno sguardo, se non postumo, largamente differito, perché ci si persuade che, quanto al presente, le cose stiano andando inesorabilmente nel loro dannat... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Altre News in Rete:

Gli islamici Usa non daranno più il consenso al presidente Biden

Lente Ue su ddl Lollobrigidamolto su Hamas L'intesa non è possibile con chi intende sterminarti Hamas rinfocola il conflitto Gay banditi da Russia. Evi, leader verdi, lascia: ...

Sbaglia Israele a chiamare terroristi tutti i palestinesi che arresta Il Foglio

Gaza, Conte: “No ad antisemitismo ma governo israeliano sbaglia” - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Gli islamici Usa non daranno più il consenso al presidente Biden

In diversi stati americani, i leader delle comunità islamiche, un segmento demografico ormai purtroppo fondamentale per determinare ...

Da Gaza a Kiev verso un Natale di guerre e macerie

. Monster Nei muri delle città tornano le stelle e le svastiche. Su una strada di New York un passante inveisce contro manifestanti pro-Israele: “My family fought Hitler, not like you Zionist cowards… ...