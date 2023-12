Sardegna | “Mio figlio vittima di bullismo da anni” | lo sfogo del padre del 14enne che ha accoltellato il compagno di scuola

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Pubblicato il 6 Dicembre, 2023 Il 15ennenon è in pericolo di vita, dopo essere stato operato d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari. Gli inquirenti ipotizzano come movente numerosi episodi disubiti dal. Chi lo conosceva bene sapeva che daildi Sarroch – arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio – eradi. Una situazione confermata daldel giovanissimo che si è sfogato con i giornalisti: “Dietro quel gesto – assicura il genitore – non c’è altro che l’esasperazione per essere stato denigrato e deriso per. Mio– prosegue l’uomo – ha sempre avuto problemi durante il suo percorso scolastico. I suoi compagni di ...