Altre News in Rete:

Olbia, cade a 4 anni in un pozzo e nuota mezz'ora nell'acqua gelida: salvo

- - > Leggi Anche San Teodoro (Sassari), tenta di salvare il suo cane: 22ennein un pozzo e muore L'incidente, come riferisce il sito Galluraoggi.it , è avvenuto nel pomeriggio, quando il ...

Bimbo di 4 anni cade in un pozzo, salvato nel sud Sardegna Agenzia ANSA

Sardegna: cade a 4 anni in pozzo e nuota mezz'ora in acqua gelida, salvo la Repubblica

Sardegna: cade a 4 anni in pozzo e nuota mezz'ora in acqua gelida, salvo

L’incidente è accaduto lo scorso lunedì dopo che il piccolo aveva sollevato la grata che proteggeva il buco ...

Bimbo di 4 anni cade in un pozzo e riesce a nuotare per mezz’ora: salvato dai vigili del fuoco

Un bimbo di 4 anni di Olbia è precipitato in un pozzo ma è riuscito a nuotare nell’acqua gelida per mezz’ora in attesa dei soccorsi ...